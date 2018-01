Sastamala Gregoriana vie Venetsiaan

Vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana vie tänä vuonna Venetsiaan. Ohjelmiston on koonnut taiteellinen johtaja Michael Fields.

Teema ”Venetsian loisto” aloittaa kuuden vuoden matkan kaupungeissa vesistöjen varrella. Maailman historian tunnetuimmat säveltäjät ja esiintyvät taiteilijat ovat eläneet juuri näissä kaupungeissa. Venetsiasta matka jatkuu Pariisin, Bruggen, Wienin ja Rooman kautta Lontooseen.

Ensi kesänä Sastamala Gregorianassa on yhteensä kuusi maksullista konserttia Sastamalan Pyhän Marian ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkoissa. Festivaali vierailee Tyrvään Pappilan ulkoilmateatterissa, jossa ilmaistapahtumassa esiintyy puhallinyhtye Pormestarin sinkit ja pasuunat.

Taiteilijat majoittuvat Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa

Sastamala Gregoria aloittaa yhteistyön Saskyn kanssa. Taiteilijat majoittuvat Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa. Siellä järjestetään myös kansainvälinen vanhan musiikin mestarikurssi, jota edelleen hallinnoi Karkun evankelinen opisto.

KONSERTTISARJA

PE 20.7. KLO 19 TYRVÄÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Venetsia 1428

Le Miroir de Musique, johtaa Baptiste Romain (SUI/FRA)

LA 21.7. KLO 19 SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO

Viva Vivaldi!

Solisteina Anu Mattila, Ansy Boothroyd, Teppo Lampela ja Corina Marti

Sastamala Gregoriana barokkiorkesteri, Kamarikuoro Utopia

johtaa Michael Fields (FIN/GBR/SUI)

SU 22.7. KLO 19 SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO

”Lacrime”, Ferrarasta Venetsiaan

Concerto di Margherita (SUI/ITA)

TI 24.7. KLO 19 SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO

Sodassa ja Rakkaudessa – In War and Love

Giardino Novo (FIN)

Espoon Barokki (FIN)

KE 25.7. KLO 18 TYRVÄÄN PAPPILA

Välipäivän ilmaistapahtuma

Pormestarin sinkit ja pasuunat (FIN)

TO 26.7. KLO 19 SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO

Sposalizio del mare / Marriage of the Sea / Meren häät

Barocco Boreale (FIN)

Lauluyhtye Versio (FIN)

Johtaa Jean Tubéry (FRA)

PE 27.7. KLO 19 SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO

Laulun laineilla

Kansainvälisen Mestarikurssin päätöskonsertti