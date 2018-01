Ääni ratkaisi – Eveliina Määttä jatkoon The Voice of Finlandissa

Saku Tiainen

Tähtivalmentajista Olli Lindholmin, Anna Puun ja Redraman tuolit kääntyivät. Tämä sinetöi sen, että Vammalasta kotoisin oleva Eveliina Määttä jatkaa The Voice of Finlandissa.

Eveliina Määttä avasi The Voice of Finlandin kolmannen jakson Jenni Vartiaisen kappaleella Turvasana.

”Oli tosi hyvä esitys”, totesi ykskantaan Olli Lindholm, jonka tuoli pyörähti ensimmäisenä.

”Erityisesti noi loppujen niekut oli upeita, sä selkeästi kontrolloit sun ääntä”, kehui Anna Puu.

”Tuo ei ole mikään helppo biisi tollaisella vireellä, sä oot ihan huikea laulaja”, lausui Redrama.

Toni Wirtasen tuoli jäi alkuasentoon. ”Vähän vaikuttivat harjoitelluilta tietyt maneerit”, Wirtanen pohdiskeli.

Käynnissä on kilpailun ensimmäinen vaihe, jossa ääni ratkaisee. Jos tuomareiden tuolit eivät käänny, päättyy laulajan matka.

Eveliina Määttä valitsi tähtivalmentajista Redraman tiimin. ”Intuitiolla”, hän perusteli.

Helsingissä asuvan Eveliina Määtän avopuoliso on tanssinopettaja Matti Puro. Hän on tuttu Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. ”Oo upea niin kuin aina”, kannusti Puro avopuolisoaan.

The Voice of Finlandista on Suomessa menossa seitsemäs kausi. Ensimmäisessä vaiheessa on mukana noin 90 kilpailijaa. Hakemuksia ohjelmaan tuli yli 2 000.

The Voice of Finlandin kalenteri

Ääni ratkaisee

12 jaksoa

5.1.-23.2.

Kaksintaistelu

4 jaksoa

1.3.-9.3.

Knock Out

4 jaksoa

15.3.-30.3.

Livelähetykset

3 jaksoa

6.4.-13.4.

Finaali

20.4.