Hyydepadon räjäyttäminen helpotti tulvatilannetta

Satakunnan pelastuslaitos / Marko Toivio

Kokemäenjoen tulvatilanne on Huittisissa kohentunut.

Veden pinta saatiin laskemaan jääpadon räjäytyksen ja juoksutusten pienentämisen ansiosta lähes puoli metriä.

Hyyteen aiheuttama padotus on viime päivinä aiheuttanut tulvimista. Huittisissa vapaa-ajan rakennuksia on kastunut ja paikallisteitä on jouduttu sulkemaan. Vakituiset asuinrakennukset ovat säästyneet vahingoilta.

Kokemäenjoen juoksutuksia rajoitetaan yli viikonlopun.

Ensi viikolla sään on ennustettu lauhtuvan reippaasti, mikä voi kasvattaa virtaamia ja aiheuttaa paikallisia tulvia.