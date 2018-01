Mikko Käkelä

Sastamalassa Kiikan postipalvelut siirtyvät Vammalan Torikeskukseen. Muutos tapahtuu tammi-helmikuun vaihteessa.

Keltainen Postin kirjelaatikko Kiikkaan jää. Se löytyy jatkossakin uimahallin pihasta.

Kiikan postipalveluista on huolehtinut Kiikan Kioski Sanna, joka sulkee ovensa. Liikkeellä on pitkät perinteet. Kioski on avannut alkujaan jo vuonna 1968.