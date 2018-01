Satakuntalaiset ahkerampia ennakkoäänestäjiä kuin pirkanmaalaiset

Presidentinvaalin ennakkoäänestys veti Satakunnassa paremmin kuin Pirkanmaalla.

Sastamalassa äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen päätyttyä 38,2. Punkalaitumella ennakkoon äänestäneitä on 33,7 prosenttia, mikä on toiseksi pienin osuus Pirkanmaalla.

Huittisissa äänestänyt 37,9, Säkylässä 40,8 ja Kokemäellä 32,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Pirkanmaan vaalipiirissä äänesti ennakkoon 39,8 ja Satakunnan vaalipiirissä 42,6 prosenttia äänioikeutetuista. Koko maan äänestysprosentti on tässä vaiheessa 36,1.

Vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta. Tällöin saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu postitse tulleessa ilmoituskortissa.