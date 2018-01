Kalaneuvos Oy:lle Pirkanmaan vientipalkinto

Kalaneuvos

Sastamalalainen perheyritys Kalaneuvos Oy on saanut Pirkanmaan vientipalkinnon. Yhtiö on merkittävällä tavalla edistänyt Suomen kala-alan vientiä ja kansainvälistymistä.

Yli 40 vuotta alalla toiminut kalatalousneuvos Veijo Hukkanen on kehittänyt, kouluttanut ja nostanut kala-alan laatutasoa sekä vaikuttanut suomalaisen kala-alan osaamisen ja työllisyyden kehittymiseen.

Kalaneuvoksen yrittäjäperhe on ostanut kaksi ruotsalaista yritystä ja laajentanut toimintaansa niin Euroopassa kuin Aasiassakin. Yritykset työllistävät nyt yli 230 henkilöä.

”Palkinto on hieno tunnustus jo pitkään tekemällemme vientityölle ja kannustaa koko yritystämme uusiin viennin tavoitteisiimme. Palkinto tuli yllätyksenä, vaikka olemme kasvattaneet vientiämme yli 50 prosenttia viime vuonna. Vuonna 2019 valmistuvalla noin 15 miljoonan euron laajennuksella pystymme panostamaan jalosteiden vientiin entistä voimakkaammin ja tulemme rekrytoimaan Sastamalaan noin 30 henkeä lisää”, toimitusjohtaja Veijo Hukkanen kommentoi.

Kalaneuvoksen liiketoiminta on kansainvälistynyt tasaisesti vuodesta 2008 kiihtyen viimeisten neljän vuoden ajan. Samaan aikaan kannattavuuden kasvaessa on kehitetty ja viety suomalaista kalateollisuutta kohti menestystä.

Ratkaisut ovat nostaneet koko alan tuloksentekomahdollisuuksia etenkin kalankasvatuksessa. Kalaneuvoksen viennin kasvattaminen ja alan uudistaminen ovat olleet hyödyksi ja avanneet Suomen kalataloudelle mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisessä kilpailussa. Tuotteiden jalostusastetta Suomessa on nostettu sekä muiden muassa Baltian maihin, Saksaan ja Espanjaan on viety jalosteita niin kuin Venäjällekin ennen vientirajojen sulkeutumista elokuussa 2014.

”Vientitiimimme lisäksi palkinto on hieno kunnianosoitus koko yrityksellemme, jossa jokaisella osa-alueella ja henkilöllä on merkitystä sille, että pystymme toimittamaan laadukkaita tuotteita asiakkaillemme niin Suomessa kuin ulkomailla. Suomella on hyvä mahdollisuus kehittyä myös kalanvientimaana pohjoisen sijaintimme ansiosta. Tulevien vuosien poliittisilla ratkaisuilla on valtava merkitys siihen osaammeko hyödyntää viileät olosuhteemme lisäämällä kalankasvatuslupia Suomessa ja kannustamalla kala-alaa kehittymään”, arvioi Veijo Hukkanen.

Kalaneuvos Oy vie kalaa Valko-Venäjälle, Puolaan, Viroon, Liettuaan, Ukrainaan, Saksaan, Latviaan, Norjaan, Espanjaan ja Vietnamiin. Työn alla on noin kymmenen uutta kohdemaata. Yhtiöllä on oma vientipäällikkö ja kaksi vientiassistenttia, Baltiassa oma edustaja sekä agentteja valmiina Kiinassa, kun vientilupa saadaan.

”Suomalaiselle kalalle on kysyntää maailmalla. Monet asiakkaat ottavat meihin yhteyttä jopa ilman meidän ponnistuksia eri maihin. Olemme laajentuneet viime vuosina voimakkaasti yritysostojen kautta. Olemme sen kokoluokan yritys kala-alalla, että meidän on haettava kasvua myös viennistä”, varatoimitusjohtaja Toni Hukkanen toteaa. ”Me kaikki Kalaneuvoksella olemme iloisia saamastamme huomionosoituksesta. Haluamme kasvattaa viennin suhdetta liikevaihdostamme merkittävästi myös tulevina vuosina, nykyisestä 20 prosentin osuudesta muun muassa tehdaslaajennuksen avulla”, hän jatkaa.