VaLePa janoaa Mestarien liigassa voittoa turkkilaisjätistä

CEV

Miesten lentopallon Mestarien liigan historiallinen suomalaiskausi saa taas uuden luvun torstaina, kun Ford Store Levoranta eli VaLePa saa lohkovaiheen viimeisessä kotiottelussaan vastaansa Turkin kahden viime kauden mestarin Halkbank Anakaran. Ottelu pelataan Turussa.

Joukkueet kohtasivat kaksi viikkoa sitten Ankarassa, jossa Halkbank oli vahvempi lähinnä kuubalaisakselinsa Raydel Hierrezuelo ja Fernando Hernandez takia. Lukemat olivat Baskentissa 3-0 (25-22, 25-21, 25-16).

Puolessa välissä tätä Mestarien liigan lohkovaihetta lohkon kärjessä on vain pisteen menettänyt saksalaisjoukkue VfB Friedrichshafen kahdeksalla pisteellä. Kakkosena on nyt Ford Store Levorannan vieraaksi saapuva Halkbank kuudella pisteellä. Halkbank on kerännyt pisteensä kotivoitoilla suomalaisjoukkueesta ja PAOK:sta. Friedrichshafenille Halkbank hävisi avauspelissään vieraissa. Ford Store Levorannalla on pisteitä kasassa PAOK:n voitosta kaksi ja PAOK:lla yksi piste kahdesta erävoitostaan.

VaLePan päävalmentaja Sami Kurttila odottaa levollisella mielellä tulevaa. Ankaran pelistä on oppia ammennettu.

”Kahteen viimeiseen viikkoon on ollut vain yksi peli, joten olemme fyysisesti päässeet valmistautumaan erinomaisesti tähän otteluun”, Kurttila sanoo.

”Turkissa jäi hyökkäyksessä meiltä kudit aikalailla piippuun. Kylmä fakta on, että siinä meidän täytyy olla selkeästi parempia. Syöttö ja vastaanotto oli siellä tarvittavalla tasolla. Lisäksi pitää löytyy lääke hakkurin pysäyttämiseksi”, hän analysoi.

Ford Store Levoranta pääsee Kupittaalle treenaamaan pelipäivän aamuna. ”Hallihan on tuttu meille jo Suomen Cupin finaaliturnauksesta. Tilanne on hyvä siinäkin suhteessa”, sanoo Sami Kurttila.

Tavoitteeseensa eli pudotuspeleihin päästäkseen, on Ford Store Levorannan otettava nyt viimeisestä kotipelistä pisteitä tai homma menee vaikeaksi. Pudotuspeleihin selviää viidestä lohkosta kaikista kaksi parasta sekä lisäksi kolme parasta lohkokolmosta. Viime kaudella jatkopaikkaan tarvittiin seitsemän pistettä ja nytkin tullaan vaatimaan vähintään kuusi.

Kotiottelun jälkeen Ford Store Levorannalla on edessä vieraspelit Friedrichshafenin ja PAOK:n luona.

Halkbank on kotimaansa liigassa kuudentoista kierroksen jälkeen kärkipaikalla. Se on voittanut kaksitoista ottelua perättäin. Juuri viikonvaihteessa Halkbank kaatoi toisen suurseuran Fenerbahcen puhtaasti 3-0.

Turkkilaisjoukkueen tähtiä ovat vuoden 2010 MM-finalistin Kuuban passari-hakkurikaksikko Raydel Hierrezuelo ja Fernando Hernandez, syksyn EM-pronssimies Nemanja Petric ja brassi Lucas Loh. Mukana on myös liuta Turkin maajoukkuemiehiä, kuten Emre Batur ja avauskohtaamisesta poissa ollut Burutay Subasi.

Ennakkolippunmyynnin perusteella katsojatavoite on asetettu lähes 3 000. VaLePan toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie odottaa hallin täyttyvän mukavasti.