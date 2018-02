Saksassa VaLePalle kylmää kyytiä

CEV

Mestarien liigassa Ford Store Levoranta eli VaLePa kohtasi Saksassa kovan vastuksen. Vfb Friedrichshafen vei ottelun 3-0.

Erät päättyivät murskalukuihin 25-15, 25-13 ja 25-12. Kotijoukkue oli koko ajan ohjaksissa. Se puolusti erinomaisesti, hyökkäsi varmasti ja oli kaikilla osa-alueilla vieraitaan parempi.

Joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen Friedrichshafen voitti Vantaalla samoin numeroin 3-0. Joukkue johtaa kotimaansa liigaa ja on selvittänyt tiensä Saksan cupfinaaliin.

Tappion myötä Ford Store Levorannan oljenkorsi pudotuspeleihin katkesi. Jäljellä sastamalaisilla on vielä yksi lohkovaiheen ottelu, kun he kohtaavat kahden viikon kuluttua Kreikassa PAOK Thessalonikin. Ottelun panoksena on lohkon kolmospaikka. Kreikkalaisilla on vielä voitolla mahdollisuus edetä yhtenä kolmesta parhaasta lohkokolmosesta pudotuspeleihin. Ford Store Levorannalle ei kolme sarjapistettäkään enää toisi pudotuspelipaikkaa.

Friedrichshafenin valmentaja Vital Heynen valittiin hiljattain Puolan miesten maajoukkueen päävalmentajaksi.

TILASTOT