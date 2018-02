Jäätie petti ihmisen alta Nokialla

Pelastuslaitos on saanut Pirkanmaalla ilmoituksia, joissa jää on pettänyt ihmisen tai eläimen alta. Tapauksista on selvitty säikähdyksellä.

Esimerkiksi Nokialla Pyhäjärvellä Kehon uimarannan lähellä vajosi ihminen jäihin. Hän pääsi omin voimin pelastautumaan. Jää petti auratulla jäätiellä siirtolapuutarhan kohdalla.

Pirkanmaan järvissä on nyt normaalia talvea vaarallisemmat olosuhteet erityisesti ojien ja muiden virtapaikkojen läheisyydessä. Maastosta virtaa paljon vettä pakkasista huolimatta.

Pelastuslaitos kehottaa Tampereen seudulla jäällä liikkuvia erityiseen varovaisuuteen.