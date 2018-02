Lasten ja nuorten harrastustakuuta selvitetään Sastamalassa

Sastamalan valtuusto kävi pitkän ja monipuolisen keskustelun lasten ja nuorten harrastustakuusta. Saatu selvitys ei herättänyt tyytyväisyyttä. Valmistelussa oli lueteltu paljon kaupungin tarjoamia harrastusmahdollisuuksia.

”Valitettavasti tämä ei vastaa siihen mitä kysyttiin. Kyse oli siitä, tarvitaanko esimerkiksi jokin palveluseteli, että saadaan ne nuoret harrastamaan, joilla ei ole mitään harrastusta”, sanoi Arto Satonen (kok). Hän toivoi selvitettävän paljonko on nuoria, jotka eivät harrasta mitään ja johtuuko harrastamattomuus siitä, ettei ole varaa.

Nuorisovaltuutettu Miikka Oinonen nosti esiin viime vuonna Sastamalassa tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksia. Niiden mukaan esimerkiksi kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 33,5 prosenttia kokee, että asuinalueella on kiinnostavaa toimintaa. Ammatillisessa koulutuksessa osuus on 23 prosenttia, lukion ykkösten ja kakkosten kohdalla vain 21,5 prosenttia. ”Kaipaisin, että selvitettäisiin miten tiedotetaan ja mitkä harrastukset ovat mieleisiä, kuunneltaisiin nuoria”, Oinonen sanoi.

”Selvitys ei ole riittävä”, pohti Eveliina Asikainen (vihr). Hän esitti, että aloite palautetaan valmisteluun.

Kokoomuksen valtuustoaloitteen harrastustakuusta jätti Päivi Pelttari reilu vuosi sitten. Siinä muun muassa edellytetään, että kaupunki käynnistää selvityksen, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto (kesk) muistutti, että nuorten harrastukset ovat moninaisia – liikunnan lisäksi esimerkiksi musiikkia, eläinten hoitamista, tubettamista ja pelaamista. ”Paljon on sellaisia asioita, joita emme osaa edes kuvitella. Mielestäni harrastuksissa tärkeintä on, että nuorella on ystäviä”, Yli-Hongisto totesi.

”Selvitys minulle ainakin riittää”, sanoi Jari Andersson (kok). Hän ei nähnyt asian käsittelemistä valtuustotasolla enää tarpeellisena.

Valtuustolle tehdyssä esityksessä todetaan, että lausunnon lisäksi ”aloite ei aiheuta muita toimenpiteitä”. Eveliina Asikainen piti tätä pahimpana. ”Sehän tarkoittaa sitä, että mitätöimme asian” hän totesi.

Hannu Pohjonen (kesk) katsoi myös Anderssonin tavoin, että käsittely valtuustotasolla voidaan lopettaa.

Äänin 8-34 asia palautettiin valmisteluun Eveliina Asikaisen esityksen mukaisesti. Yksi valtuutettu oli poissa äänestyksestä.