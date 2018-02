Sastamalan hinkuyskäepidemia laantumassa – Tapauksia kymmenen

Tämän hetken tietojen mukana Sastamalassa on todettu kymmenen hinkuyskätapausta viime vuoden lopulta lähtien. Valtaosa sairastuneista on kouluikäisiä lapsia.

Näyttää siltä, että hinkuyskää on ollut Sastamalassa liikkeellä jo syksystä alkaen. Todennäköistä on, että epidemia on jo laantumassa.

Viime viikolla sastamalalaisia ohjeistettiin hakeutumaan herkästi tutkimuksiin, mikäli heillä on hinkuyskään sopivia oireita. Näytteitä hinkuyskän tutkimiseksi onkin otettu runsaasti. Valtaosa niistä on ollut negatiivisia, eli oireiden aiheuttajana on virus tai joku muu bakteeri.

Sastamalalaiset voivat palata normaaliin käytäntöön

Nyt sastamalalaisia ohjataan palaamaan normaaliin käytäntöön.

Vastaanotolle hakeudutaan, mikäli infektio-oireet ovat erityisen hankalat, yskä on luonteeltaan puuskittaista, vinkuvaa tai hengitystä tikahduttavaa tai jos yskä pitkittyy useiden viikkojen mittaiseksi.

Mikäli lapsella tai nuorella tiedetään jääneen rokotusohjelman rokotteita saamatta, kannattaa hakeutua saamaan puuttuvat rokotukset. Vauvaperheissä ei pidä kyläillä sairaana.