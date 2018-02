Jukka-Pekka Palviaisesta Kirjapää

Pertti Nisonen

Sastamalan Kirjapääksi on valittu kirjailija Jukka-Pekka Palviainen. Tunnustuksen merkiksi Palviainen hatutettiin Kirjapää-hatulla.

Jukka-Pekka Palviainen on sanonut, että hänellä on lapsesta asti ollut halu ja tarve keksiä tarinoita ja luoda maailmoja. ”Minulla on siis kliseisesti sanottuna kutsumus tähän työhön”, on hän todennut. Jukka-Pekka Palviainen kirjoittaa todentuntuisia ja liikuttavia tarinoita, jotka sisältävät myös huumoria. ”Haluan, että lukija tuntee, ajattelee ja viihtyy lukiessaan kirjojani”, on hän todennut.

Kirjapääksi valittava on edesauttanut Sastamalan nousua valtakunnallisesti tunnetuksi kirjakaupungiksi. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet kirjakauppias Sirkka-Liisa Leino, kirjavaikuttaja Hannu Nikkilä, kirjailija, kustantaja Marko Vesterbacka ja kirjailija Mauri Kunnas.

Sastamala julistautui Suomen kirjapääkaupungiksi vuonna 2013.