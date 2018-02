Kovat pakkaset voivat aiheuttaa hyydeongelmia.

Kokemäenjoella Kiikassa vedenkorkeus on viime päivinä noussut parikymmentä senttiä. Tulvakeskus kertoo, että nousu on toistaiseksi tasoittunut. Vedenkorkeus on vielä huomattavasti taannoisia hyydeongelmia alempana.

Kireän pakkassään ennustetaan jatkuvan, mikä voi pahentaa hyydetilannetta. Virtaamat ovat kuitenkin pienempiä kuin kuukausi sitten, joten hyyteen vaikutukset jäänevät vähäisemmiksi.