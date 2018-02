Muistonäyttely kokoaa Esko Pietilän elämänvaiheet ja työuran kohokohdat

Museonjohtaja, keräilijä ja kotiseutuneuvos Esko Pietilän muistonäyttely avautuu Jaatsilla. Se kokoaa yhteen Pietilän elämänvaiheet ja työuran keskeiset kohokohdat.

Esko Pietilä aloitti sivutoimisena museonhoitajana vuonna 1958 silloisen Tyrvään seudun museon siirtäessä toimintansa Pappilan vanhaan kivinavettaan. Sivutoiminen museonhoitajuus muuttui täysiaikaiseksi viraksi ja museon toiminta vilkastui huomattavasti toiminnan siirryttyä Vammalan kaupungin vastuulle vuonna 1974.

Sivutoiminen museonhoitajuus johti Esko Pietilän kohdalla lopulta päätoimiseksi johtajuudeksi ja jopa elämäntavaksi. Hänet tunnetaan myös hyvänä opettajana, aktiivisena urheilijana, vastuullisena perheenisänä ja innokkaana konservoinnin puolestapuhujana.

Näyttelyyn on saatu Tyrvään kirkon vaivaisukko, joka aikanaan oli Esko Pietilän erityisessä suojeluksessa. Ukko on ollut viimeiset viisitoista vuotta lainassa Liedon Vanhalinnan museon Elämänlanka-näyttelyssä. Vaivaisukko on turkulaista käsityötä. Se tuotiin Tyrväälle vuonna 1858 palvelemaan seurakuntaa ja köyhiä.

Muistonäyttelyn ovat tuottaneet Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys ja Sastamalan seudun museo yhteistyössä. Näyttely on avoinna 6.-25.3. tiistaista sunnuntaihin kello 12–18.

Museon arkistossa avoimet ovet

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua Sastamalan seudun museon arkistoon Stormin vanhalla koululla maaliskuun puolivälissä.

Arkistoon on tallennettu kotiseutuarkistoille tyypillistä aineistoa, kuten yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden arkistoja. Vuosikymmenten aikana muodostunutta aineistoa on läpikäyty viimeiset kaksi vuotta vapaaehtoisten työntekijöiden Raija Lemmetyn ja Heikki Laakson toimesta.

Tällä hetkellä arkistosta löytyy 270 arkistonmuodostajan aineistot. Tästä määrästä on läpikäyty asiasanoin 57 kokonaisuutta.

Ovet ovat avoinna Stormin vanhalla koululla keskiviikona ja torstaina 14.-15.3. kello 12-17.