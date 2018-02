”Koko henkilöstö on tehnyt tärkeää työtä” – Säkylä takoo huipputuloksen

Säkylä tekee erittäin vahvan tuloksen. Ennakkotietojen mukaan kunnan viime vuosi on 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talouden kääntyminen vahvalle uralle on kunnanjohtaja Teijo Mäenpään mukaan pitkien ponnistelujen tulos. ”Kunnan koko henkilöstö on tehnyt tärkeää työtä yhteisen taloustavoitteemme hyväksi ja hienolla tavalla sopeutunut moniin viime vuosien muutoksiin”, hän kiittää.

Huipputuloksen myötä kunnan taseen alijäämä tulee kokonaan katetuksi. Tase jopa nousee 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Positiivisen muutoksen suurimmiksi taustatekijöiksi Teijo Mäenpää nimeää toiminnan tehokkuuden parantumisen, vahvat panostukset yritystoiminnan ja työllisyyden edellytyksiin, palvelujen uudistamisen sekä kuntaliitoksen mahdollisuuksien viemisen käytännön konkretiaksi.

Velat ovat lyhentyneet, rahoitusasema vankka

Investointihankkeisiin ottamiaan lainoja Säkylä on viimeisen reilun kahden vuoden aikana lyhentänyt 10,6 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä on pudonnut 18,8 miljoonasta ollen helmikuussa 8,2 miljoonaa.

Pitkäaikaista lainaa on Säkylällä noin 1 170 euroa asukasta kohden. Koko maan keskiarvo on lähes 3 000 euroa per asukas. Kunnan rahoitusasema on erittäin vahva.

Säkylä kirjasi myös toissa vuodelta erinomaisen tuloksen. Tällöin ylijäämää kertyi 2,6 miljoonaa euroa. Ulkopuolisten kertaeriin kuuluvien tulojen vähentyessä toissa vuodesta on viime vuoden käyttötalouden tulos noin 900 000 euroa parempi kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan kunta on onnistunut säilyttämään palvelutason hyvänä ja pystynyt vuosittain investoimaan myös tulevaisuuteen.