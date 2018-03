Vammalan torin suunnitelma valmis – Aittalahdenpuistoon 70 parkkipaikkaa, veistokset väistävät

Sastamalan kaupunki / teknisen lautakunnan valmisteluaineisto

Sastamalassa on valmistunut yleissuunnitelma Vammalan torista ja sen ympäristöstä.

Torin ja toripuiston alue on tarkoitus parantaa rakenteellisesti kokonaan valaistusta ja sähköistystä myöten. Kahvilan alue toteutetaan torialuetta korkeammalle, jolloin terassi voi toimia myös esiintymislavana.

Torimyyntipaikkoja on tulossa 38 ja penkkimyyntipaikkoja 18. Toripuistoon on suunniteltu leikkiväline. Jätehuolto järjestetään jatkossa syväkeräysastioin. Nykyisiä puita on tarkoitus poistaa, osaksi istutetaan uusia puita, pensaita ja perennoja.

Vammalan torin kunnostukseen on varattu 400 000 euron ja Torikadun kunnostamiseen 100 000 euron määräraha.

Torikeskuksen takana olevasta Aittalahdenpuistosta on tarkoitus lohkaista reilusti tilaa parkkialueiksi. Uusia pysäköintipaikkoja tulisi kahdessa vaiheessa yhteensä seitsemisenkymmentä. Näin korvataan torilta poistuvia pysäköintipaikkoja.

Ensimmäisessä vaiheessa on määrä toteuttaa Torikeskuksen seinustalle noin seitsemän vinopysäköintipaikkaa ja Aittalahdenkadun puolelle noin 33 pysäköintipaikkaa. Myöhemmässä vaiheessa Onkiniemenkadun puolelle tehtäisiin noin 32 pysäköintipaikkaa.

Aittalahdenpuistossa olevia veistoksia sijoiteltaisiin uudelleen. Lions-tammi säilytettäisiin. Huonokuntoisia puita poistettaisiin.

Vammalan torin yleissuunnitelman on laatinut WSP Finland Oy. Suunnitelman Aittalahdenpuiston muuttamisesta osittain pysäköintialueeksi on tehnyt Sweco Ympäristö Oy.

Tekninen lautakunta käsittelee suunnitelmia tiistaina. Esityksenä on, että ne hyväksytään ja asetetaan nähtäville.