Influenssa ruuhkauttanut sairaalat Pirkanmaalla

Pirkanmaalla influenssa on ruuhkauttanut hoitopaikkoja.

Ensiavussa Acutassa on viime viikkoina ollut influenssan vuoksi poikkeuksellisen paljon potilaita. Kaikissa Taysin toimipisteissä hengitystieinfektiopotilaille soveltuvat osastot ovat täynnä. Tilanteen vuoksi hoitoon jääneitä potilaita on jouduttu sijoittamaan ylimääräisille paikoille tai käytäville.

Kuntia on Pirkanmaalla pyydetty lisäämään nopeasti sekä kiireellisten vastaanottoja että vuodepaikkoja. Jatkohoitopaikoista on välitön puute päivittäin. Esimerkiksi tamperelaisia on jouduttu lähettämään jatkohoitoon eri puolille Pirkanmaata.

Tilanteen vuoksi Tays suosittelee, että perusterveet aikuispotilaat, joilla on esimerkiksi pitkittynyt ylähengitystieinfektio tai kuume, hakeutuvat tarvittaessa lääkärin arvioon omaan terveyskeskukseen. Tapaturmat sekä vakavasti sairaat potilaat, jotka eivät voi odottaa terveysaseman avautumiseen asti, hoidetaan edelleen Acutassa.

Työnantajilta toivotaan joustoa

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Tays suosittelee myös, että työnantajat hyväksyisivät väliaikaisesti lyhyitä sairauslomia ilman lääkärintodistusta tai sairauslomaan riittäisi sairaanhoitajan arvio.

Lyhyellä tarkoitetaan 3-5 vuorokauden sairauslomaa.

Näin päivystysvastaanottoja ei kuormitettaisi pelkillä sairauslomapyynnöillä.