Pirkanmaalla paljastui kaikkien aikojen suurin huumejuttu

Poliisi

Poliisi on paljastanut poikkeuksellisen laajan huumeiden salakuljetuksen. Tarkoituksena on ollut levittää aineet Pirkanmaan alueella.

Kansainvälisen salakuljetusorganisaation epäillään tuoneen maahan viime vuonna amfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia. Ryhmän toiminta paljastui syyskuussa. Se oli tuolloin tuomassa 20 kilon amfetamiinierää Alankomaista Pirkanmaalle myytäväksi.

”Kyseessä on Pirkanmaan alueen kaikkien aikojen suurin huumejuttu ja se on myös Suomen mittakaavassa suurimpien joukossa. Jutulla on ollut erityinen vaikuttavuus Pirkanmaan seudulle siksikin, että pääosa epäillyistä asuu seudulla”, sanoo rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.

Epäiltyjä on yhteensä 37. Huumausainerikosten lisäksi ilmi on tullut rahanpesurikoksia.

Syytteen nostamisen määräaika on 20. maaliskuuta. Juttua käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa huhti- ja toukokuussa.