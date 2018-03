Sauli Sinkkosen Chaumont taipui Ranskan Cupin loppuottelussa

Ranskan Cupin voitto jäi haaveeksi Sauli Sinkkosen Chaumontille.

Tourcoing nousi kahden tappioerän jälkeen makeaan voittoon 2-3 (25-19, 26-24, 22-25, 20-25, 12-25).

”Ei katkaistu peliä 3-0, niin kaveri tuli ja vei. Vastustajan hakkuri Ronald Jimenez oli kyllä aika pitelemätön”, luonnehti Sauli Sinkkonen.

Tourcoingin cup-voitto oli melkoinen yllätys, sillä se nousi viime vasta viime keväänä Ranskan pääsarjaan. Lokakuussa Super Cupin voittanut Chaumont on liigassa toisena vain pisteen Toursin takana, kun runkosarjaa on pelaamatta kaksi kierrosta. Sauli Sinkkosen joukkue on mukana myös Mestarien liigan neljännesvälierissä vastassaan italialainen Diatec Trentino.

Krastinsin Rzeszów starttaa CEV Cupin välierät

Puolan PlusLigassa Elviss Krastinsin Asseco Resovia Rzeszów taipui vieraskentällä sarjan keskikastin Cerrad Czarni Radomille erin 3-0 (25-18, 25-22, 25-20). Krastins ei pelannut ottelussa. Tappiosta huolimatta Rzeszów jatkaa sarjassa viidentenä, viisi pistettä pudotuspeliviivan yläpuolella. Joukkue avaa CEV Cupin välierät keskiviikkona vierasottelulla venäläistä Belgorodia vastaan.

Oivasen kreikkalaisjoukkue hamuaa Challenge Cupin loppuotteluun

Challenge Cupin toisessa välieräparissa Mikko Oivasen edustama kreikkalainen Olympiacos Piraeus lähtee hakemaan loppuottelupaikkaa. Se kohtaa venäläisen Gazprom-Ugra Surgutin.