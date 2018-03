Marja Hänninen-Tolvi Suomen kirjainstituutin säätiön johtoon

Pukstaavi

Suomen kirjainstituutin säätiön asiamieheksi ja museonjohtajaksi on valittu filosofian maisteri Marja Hänninen-Tolvi sekä intendentiksi filosofian maisteri Heli Tuominen.

Marja Hänninen-Tolvi vastaa jatkossa säätiön hallinnosta sekä Sastamalan seudun museon ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin toiminnasta. Hän on toiminut säätiön vt. johtajana vuoden marraskuusta.

Intendentti Heli Tuomisen vastuualueena on Suomen Kirjainstituutin toiminta. Hän toimii kuitenkin syyskuun loppuun asti aiemmassa työtehtävässään vastaten kahden museon kokoelmista ja erityisesti Sastamalan seudun museon kokoelmien muutosta. Heli Tuominen on jakanut johtovastuuta Marja Hänninen-Tolvin kanssa.

Suomen kirjainstituutin säätiön hallitus teki henkilövalinnat osana organisaatiorakenteen muutospäätöstä, jonka tavoitteena on selkiyttää säätiön kolmen yksikön toimintaa. Rekrytoinnit tehtiin talon sisältä, koska hallitus on tyytyväinen tapaan, jolla säätiön toimintaa on viety eteenpäin viimeisen puolentoista vuoden aikana.

”Tuntui luontevalta jatkaa toimintaa Hänninen-Tolvin ja Tuomisen johdolla, koska heidän yhteistyönsä on toiminut erinomaisesti. Esimerkiksi säätiön talouteen tehdyt vakauttamistoimet ovat purreet hyvin ja talous on saatu vakaalle pohjalle tinkimättä kuitenkaan toiminnan laadusta”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt. ”Uskon, että kirjallisuuden ja lukemisen edistäminen sekä osallistava uudenlainen museotoiminnan kehittäminen on hyvissä käsissä”, hän jatkaa.

Yhteistyötä Vanhan kirjallisuuden päivien kanssa

Suomen kirjainstituutin säätiön henkilöstörakennetta on kehitetty jo viime vuoden puolella yhteistyössä Vanhan kirjallisuuden päivien ja Sastamalan kaupungin kanssa. Joulukuun alusta alkaen säätiön asiakaspalveluvastaajan Iida-Amalia Nikkilän toimi on jaettu puoliksi Vanhan kirjallisuuden päivien tuottajan toimen kanssa.

”Järjestely tuo kirjapäivien tuottajan toimeen pysyvyyttä ja edesauttaa ammattitaitoisen tuottajan sitoutumista työhön. Tämä myös tuo uutta ulottuvuutta kirjapäivien, kulttuuripalveluiden ja säätiön yhteistyöhön”, pohtii Sastamalan kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula.

Viime vuonna Suomen kirjainstituutin säätiön palveluksessa tehtiin yhteensä kahdeksan henkilötyövuotta. Tässä ovat mukana sekä vakituiset työntekijät, tuntityöntekijät että määräaikaiset ulkopuolisella rahoituksella palkatut projektityöntekijät.

Kuluva vuosi on satujen ja lelujen

”Tänä vuonna jatkamme säätiön yksiköiden toiminnan selkeyttämistä ja mietimme henkilöstömitoituksen tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena on jatkossakin saada myös ulkopuolista rahoitusta, jonka avulla kolmen yksikön perustoimintaa voidaan täydentää”, kertoo museonjohtaja Marja Hänninen-Tolvi.

Säätiön toiminnassa näkyvät kuluvana vuonna erityisesti sadut ja lelut. Pukstaavi esimerkiksi kerää suomalaisten muistoja satujen lukemisesta 27. huhtikuuta saakka osoitteessa lukukokemus.fi. Pukstaavissa myös avautuu 1. kesäkuuta näyttely ”Piippalakkien maisemissa: Pekka Vuoren satukirjat”, joka kuljettaa kävijän satujen maisemien ja veikeiden tonttuhahmojen kautta Pekka Vuoren tarinoiden maailmaan. Sastamalan seudun museossa puolestaan voi tutustua 1. toukokuuta alkaen näyttelyyn ”Leikiten! – Sastamalalaisten puuleluverstaiden tarina”.