Nurminen: SDP tarjoaa 12 keinoa luoda lisää kesätyöpaikkoja

Sastamalalainen kansanedustaja Ilmari Nurminen on sosialidemokraattien kesäduunialoitteen vastaava.

Puolue on jättänyt pääministeri Juha Sipilälle ja valtioneuvostolle kirjelmän, joka sisältää kahdentoista kohdan toimenpideohjelman nuorten kesätyöpaikkojen määrän kasvattamiseksi.

Ilmari Nurminen painottaa, että kesätyöpaikka on monelle nuorelle paitsi askel aikuisuuteen, myös mahdollisuus astua ensimmäistä kertaa työmarkkinoille.

”Alle 25-vuotiasta nuorista 33 400 on tällä hetkellä työttömänä. Nuorten mahdollisuuksia heikentävät myös viime vuosien merkittävät koulutusleikkaukset. Kesäduuni on nuorelle mahdollisuus rakentaa itselleen realistinen kuva työelämästä ja työelämän pelisäännöistä”, Nurminen sanoo.

Kesätyö ei ole ainoastaan nuoren itsensä etu, vaan se on keino lisätä eri alojen tunnettuutta. Nuoren palkkaaminen kesäksi töihin on monella työpaikalla myös satsaus tulevaan.

Sosialidemokraattien kaksitoista keinoa on jaettu kolmeen toiminnan tasoon, joissa valtiolla, kunnilla ja elinkeinoelämällä on kaikilla omat vastuunsa. Ilmari Nurminen pitää tärkeänä, että työhön tartutaan yhdessä kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden on mahdollista vaikuttaa kesätyöpaikkojen määrään.

”Haluamme, että hallitus neuvottelee sitoumuksen yhteistyössä elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen Kuntaliiton ja kolmannen sektorin kanssa kesätyöpaikkojen lisäämiseksi. Hallituksen on myös tarjottava kunnille tähän taloudellista tukea. Konkreettisina toimina ehdotamme, että kouluopetuksessa voisi suorittaa esimerkiksi hygieniapassin ja työturvallisuuskortin”, toteaa Ilmari Nurminen.

”Meillä on kymmeniä tuhansia nuoria työttömiä. Jokainen heistä ansaitsee mahdollisuuden päästä työelämään. Näillä keinoilla heidän kesätyöpaikkansa on askeleen lähempänä”, hän sanoo.