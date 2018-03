Eemi Tervaportti maajoukkue-ehdokkaista kokenein

Miesten lentopallomaajoukkueella on edessä todella tiukka kesä ja syksy. Tulossa ovat uusi Kultainen liiga, MM-kilpailut ja EM-karsinnat.

Ensimmäinen haaste miehille on Maailmanliigan ja Euroopan liigan uudistumisen myötä syntynyt Kultainen liiga. Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo valitsi 29 ehdokasta, joista nimetään ensin leiriryhmä ja sen jälkeen joukkue otteluihin.

Vammalan Lentopallosta mukana ovat yleispelaaja Peetu Mäkinen ja keskipelaaja Markus Kaurto. Listan nestoreita ovat 80-luvun lopulla syntyneet passari Eemi Tervaportti ja keskipelaaja Sauli Sinkkonen. Joukossa ovat myös yleispelaajat Elviss Krastins ja Sakari Mäkinen.

Kuusikosta ja koko ryhmästä maaottelukokemusta on eniten Eemi Tervaportilla. Hän on pelannut yli 200 maaottelua. Elviss Krastinsilla niitä on koossa lähes sata. Sakari Mäkisellä kokemusta maaotteluista ei vielä ole.

Suomi iskee kahdentoista joukkueen Kultaisessa liigassa C-lohkossa yhdessä Tshekin, Portugalin ja Espanjan kanssa.