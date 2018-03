Eveliina Määttä jännitti tappiin asti ja on jatkossa – Olli Lindholm: ”Olet valmis artisti!”

Saku Tiainen

The Voice of Finland on edennyt knockout-vaiheeseen. Eveliina Määttä pääsi jatkoon dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Knockout-vaiheessa jokainen tähtivalmentaja saa oman jakson ja jatkoon etenee neljä laulajaa. Tähtivalmentajan kahdeksan suojattia esiintyvät samassa jaksossa yksitellen ja parhaat päätyvät istumaan järjestyksessä tuoleille. Neljännellä tuolilla istuva putoaa, jos joku seuraavista kilpailijoista menee edellä olevalle tuolille.

Eveliina Määtän laulamana kuultiin Evelinan kappale Kylmii väreitä. Tähtivalmentajiin esitys teki vaikutuksen.

”Sä olet valmis artisti, sä olet tosi hyvä!” suitsutti Olli Lindholm. ”Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, kuinka hienosti sä osaat kantaa sun ääntä”, kommentoi Anna Puu. Toni Wirtanen kaipasi lisää tunnetta peliin. ”Panosta tunteeseen”, hän sanoi. ”Sä oot niin varma, että sä onnistut aina”, sanoi Redrama suojatistaan ja istutti Eveliinan kolmannelle tuolille jännittämään kilpailun etenemistä.

Eveliina Määtän jälkeen esiintynyt Riikka Hiltunen putosi. Tämä ei luonnollisesti vaikuttanut Eveliinan asemaan. Sen sijaan Jerkka Virtanen nousi ensimmäiseksi vedollaan Audioslaven kappaleesta Be Yoursel. Eveliina Määttä putosi sen myötä kriittiselle neljännelle tuolille, kun jäljellä oli vielä Anamaria Rusin laulamana Kelly Clarksonin kappale Since U Been Gone.

Redrama joutui valitsemaan viimeisen jatkoon pääsevän Anamarian ja Eveliinan välillä. ”Meni tämä miten vain, päätös on väärä. Teidän molempien pitäisi jatkaa kisassa”, Redrama sanoi Anamarialle ja Eveliinalle. Hän valitsi jatkoon Eveliina Määtän, joka piti neljännen tuolin.