Metsäpalovaroitus uhkaa nousta erittäin vaaralliseksi

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että metsäpalovaroitus muuttuu poikkeuksellisesti oranssiksi. Tämä tarkoittaa vaarallista.

Ensi viikon alussa metsäpalovaroitus saattaa päivittyä jopa punaiseksi. Väri merkitsee erittäin vaarallista.

Metsäpaloindeksi on historiallisesti muuttumassa korkeaksi. Se on nousemassa arvoon 6,0.

Maasto on pitkään jatkuneen kuivan ja lämpimän kelin vuoksi nyt erittäin kuivaa ja syttymisherkkää. Avotulta ei saa sytyttää ja jokaisen tulee toimia niin, ettei tulipalon vaaraa synny. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kansallispuistoissa ei saa nuotiopaikoilla sytyttää tulta, ainoastaan tupien ja keittokatosten hormillisiin tulisijoihin voi tehdä tulen. Kotipihassa grillaaminen on sallittua ainoastaan grillillä, joka on eristetty maapohjasta ja josta tuli ei voi levitä kipinöinnin kautta. Mikäli tulitöitä, kuten hitsausta tai rälläköintiä, joutuu tekemään, on huolehdittava, että paikalla on asianmukainen alkusammutuskalusto.

Maastopalosta tulee ilmoittaa välittömästi hätänumeroon 112. On tärkeää, että sammutustyöt päästään aloittamaan mahdollisimman pian. Pelastuslaitokset suosittelevat 112 Suomi -sovelluksen lataamista kännykkään. Näin onnettomuuspaikan tarkka sijainti välittyy hätäkeskukselle automaattisesti ja apu löytää nopeammin perille.