Pirkanmaan pelastuslaitos on kieltänyt kaiken avotulen tekemisen Pirkanmaalla. Päätös astui voimaan tiistai-iltana kello 17.30.

Kiellon taustalla on se, että metsäpaloindeksi on kohonnut koko maassa maksimiarvoon tai lähelle sitä. Metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

Asetettu kielto on voimassa, kunnes metsäpaloindeksi laskee alle arvon 5,6. Pirkanmaan pelastuslaitos ilmoittaa kiellon purkamisesta erikseen.