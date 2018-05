VaLePa kiinnitti brassivahvistuksen

Uuteen kauteen valmistautuva Vammalan Lentopallo on julkaissut uusia sopimuksia.

Liigajoukkueeseen liittyy brasilialainen Alan Barbosa Domingo. Hän on pelannut muun muassa kotimaansa maajoukkueessa sekä esimerkiksi Venäjän Superliigassa Moskovan Dynamon ja Belgorodin riveissä.

Uutena pukkipaidan pukee päälleen myös somerolainen Aaro Nikula. Hän on 19-vuotias. Erittäin lupaavana pelaajana pidettävän Nikulan tavoitteena on murtautua VaLePan ykköskuusikkoon ja maajoukkueeseen. Hän on harjoitellut ja pelannut Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkueessa ja nuorten maajoukkueessa.

Passari Artti Lehtimäen kanssa VaLePa on solminut jatkosopimuksen.