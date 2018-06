Rauhalan rajapyykki

Sastamalassa Tyrvään Pappilan vanhassa kivinavetassa on esillä taiteilija Osmo Rauhalan töitä. Mukana on myös luonnoksia, jotka eivät koskaan aiemmin ole olleet nähtävänä.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maalaustyö oli merkittävä rajapyykki Osmo Rauhalan uralla. Before and After kuvaa hänen taiteellista matkaansa ennen ja jälkeen urakan. Kirkkotaiteessa esiintyneet teemat toistuivat nykytaiteilijan näyttelyissä ja maalauksissa pitkään projektin valmistumisen jälkeen.

Osmo Rauhala toteutti Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maalaukset yhdessä taiteilija Kuutti Lavosen kanssa. Hänen vastuullaan olivat muun muassa kaikki alttarialueen paneelit sekä saarnastuolin kuvitus. Yhteensä maalattuja pintoja oli seitsemänkymmentä.

Before and After on uniikki katsaus Osmo Rauhalan tuotantoon. Esillä on paitsi tunnettuja maalauksia ja grafiikkaa myös ennen näkemättömiä luonnoksia Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maalaustyön ajalta.

Valtaosa Osmo Rauhalan kymmenistä yksityisnäyttelyistä on pidetty ulkomailla. Tänä kesänä Tyrvään Pappilan kivinavetta on ainoa paikka, jossa hänen teoksiaan on esillä.

Before and After on esillä Tyrvään Pappilan vanhassa kivinavetassa 5.8. saakka. Näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11-18. Vapaa pääsy.