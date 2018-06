Eemi Tervaportin ura jatkuu Kreikassa

FIVB

Passari Eemi Tervaportti pelaa ensi kaudella Kreikassa. Hän on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Olympiacos Piraeusin kanssa.

Olympiacos voitti keväällä Mikko Oivasen johdolla Kreikan mestaruuden ja sijoittui CEV:n Challenge Cupissa hopealle. Päättyneellä kaudella Eemi Tervaportti pelasi Puolassa Stocznia Szczecinin riveissä.

”Seura on erittäin maineikas ja nyt päästään taas pelaamaan voitosta. Joukkueella on isoja tavoitteita, mikä toivottavasti näkyy myös hankinnoissa. Halua on varmasti menestyä niin Kreikassa kuin eurokentilläkin”, Eemi Tervaportti sanoo. ”Puola oli hieno lentopallomaa, mutta Olympiacos teki sellaisen tarjouksen, jota ei tarvinnut kauaa miettiä. Ruoka Kreikassa on hyvää ja kelit kohdillaan, joten hyvillä mielin lähden uuteen maahan”, hän jatkaa.

FC-57:n kasvatti on Puolan lisäksi pelannut ammattilaisena Ranskassa, Belgiassa ja Turkissa. Aikuisten maaotteluita Eemi Tervaportille on kertynyt 209 kappaletta. Hän täyttää heinäkuussa 29 vuotta. Eemi Tervaportti on mukana loppukesän EM-karsintoihin ja MM-kisoihin valmistautuvassa maajoukkueryhmässä.