Pyöräilijät saattavat päästä pois autojen seasta Vammalan ytimessä

Sastamalan Vammalassa kaupungin keskustan ytimessä kevyt liikenne saattaa tulevaisuudessa päästä pois autojen joukosta ajoradalta. Tekninen lautakunta käsitteli Lounais-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelman.

Kevyen liikenteen siirtäminen pois ajoradalta Santalahdenkadun ja Aittalahdenkadun välillä lisättiin toimenpideohjelmaan kokouksessa. Tätä esitti Jukka-Pekka Selin (kd). Lautakunta oli asiasta yksimielinen.

Lounais-Pirkanmaalle on laadittu viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma, jolla pyritään parantamaan alueen muuta maata heikompaa liikenneturvallisuutta. Sastamalaan pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä on esitetty toistasataa. Luetteloa on aikomus ainakin ohjeellisena noudattaa.