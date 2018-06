Lastentarhanopettajat vaativat Sastamalassa lisää palkkaa

Sastamalassa joukko päiväkotien henkilöstöä vaatii tarkistusta palkkaan. Mukana on 25 lastentarhanopettajaa, yksi vastuulastentarhanopettaja ja kaksi päiväkodin johtajaa.

Lastentarhanopettajat esittävät tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 000 euroa kuukaudessa. Korotusvaatimus on noin 609 euroa. Päiväkodin johtajien esitys palkaksi on 3 500 euroa kuukaudessa. Siinä korotusta on noin 812 euroa.

Kaupungin työn vaativuuden arviointiryhmä on todennut, että tehtäväkohtaisten palkkojen määrittely tehdään työn arviointijärjestelmän avulla. Tehtäväkohtaisia palkkoja ei koroteta muilla perusteilla.

Lastentarhanopettajien, vastuulastentarhanopettajien ja päiväkodin johtajien työn vaativuuden arviointi on tehtävissä tehtäväkuvausten päivittymisen jälkeen syksyn aikana.

Asiaa käsittelee vielä henkilöstöjaosto.

Palkankorotusvaatimuksia useilla paikkakunnilla

Monilla paikkakunnilla lastentarhanopettajat ovat jättäneet palkankorotusvaatimuksia. Lisäksi on tehty muun muassa kuntalaisaloitteita samasta aiheesta. Käynnissä on valtakunnallinen kampanja, jonka mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkat laahaavat perässä.