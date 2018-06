Työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu tuottaa tuloksia Pirkanmaalla

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Pirkanmaalla työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu on alkanut tuottaa hyviä tuloksia. Sen jatko halutaan turvata.

Työllistettyjen määrä on noussut, työttömyysaste on pudonnut oleellisesti ja kaikissa kunnissa aktivointiaste on ollut korkea. Myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat pudonneet merkittävästi.

Pirkanmaan kansanedustajat kysyvät hallitukselta, mitä se aikoo tehdä, jotta kokeilu voi jatkua ensi vuonna. Kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on maakunnan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok).

Kokeilussa on mukana kymmenen kuntaa, muiden muassa Sastamala ja Punkalaidun. Se on päättymässä kuluvan vuoden lopussa. Tarvetta jatkolle on, koska maakunta- ja sote-uudistus on lykkääntymässä.