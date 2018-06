Warelius-palkinnot Lasse Lehtiselle ja Kalevi Rikkiselle

Samuli Kinnari

Suomen historian erityistuntija, filosofian tohtori Lasse Lehtinen ja kulttuurimaantieteen emeritusprofessori Kalevi Rikkinen ovat saaneet Warelius-palkinnot. Tunnustukset myönnettiin Sastamalassa Vanhan kirjallisuuden päivillä.

Myös toimittajana ja poliitikkona tunnettu kirjailija Lasse Lehtinen on julkaissut noin neljäkymmentä kirjaa. Niistä kaksi kolmasosaa on tietokirjoja, enimmäkseen poliittista historiaa ja henkilömuotokuvia.

Kalevi Rikkinen on maantieteilijä ja Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen emeritusprofessori. Hän on kirjoittanut lukion oppikirjoja, yleisiä tietokirjoja ja tieteellisiä tutkimuksia. Yliopistotyönsä ohella Rikkinen on toiminut paljon myös luennoitsijana.

Suomen tietokirjailijoiden jakamat Warelius-palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa.