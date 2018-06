Erkki K. Mäkisestä yrittäjäneuvos

EK-Tilit

Tasavallan presidentti on myöntänyt sastamalalaiselle Erkki K. Mäkiselle yrittäjäneuvoksen arvonimen. Hän on tehnyt yrittäjyyden eteen merkittävää työtä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Suomen Yrittäjien piirissä Erkki K. Mäkinen nauttii suurta arvostusta. Tämä näkyy vahvasti siinä, miten hänen osaamistaan, asiantuntemustaan ja sovittelutaitoaan on käytetty eri tehtävissä ja eri järjestöissä.

Visionäärinä ja tuloshakuisena johtajana tunnettu Erkki K. Mäkinen on esimerkillisellä tavalla luonut kannattavaa liiketoimintaa. Hän on myös aktiivisella ja sitoutuneella toiminnallaan antanut kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin sekä tilintarkastustoimialan kehittämiseen mittavan panoksen.

Erkki K. Mäkinen on tilitoimistoyrittäjä ja EK-Tilit Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on muun muassa toiminut Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana ja Satakunnan Yrittäjien puheenjohtajana. Mäkinen on ollut aktiivisesti myös Paltan ja Elinkeinoelämän Keskusliiton hallintoelimissä ja asiantuntijaryhmissä.