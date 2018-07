Kanerva Niemelän maalauksia voi katsoa uudessa valossa Pirunvuorella

Sastamalassa Pirunvuoren Kivilinnassa on esillä Kanerva Niemelän taidenäyttely. Mukana on myös yhteisöteos.

Kanerva Niemelän maalauksissa luonnonelementti on mukana silloinkin, kun maalaukset ovat abstrakteja. Taiteilija maalaa useina osittain läpikuultavina värikerroksina. Joissakin kerroksissa on vuolukivijauhetta. Se on peräisin Kanerva Niemelän lapsuus- ja mökkimaisemista Juuan Nunnalahdesta.

”Valo ja varjo sekä näyttelytila ovat aina osa näyttelyä”, Kanerva Niemelä kertoo. Kivilinnassa on käytössä taskulamppuja, joiden avulla katsoja voi tutkia teoksia erilaisissa valo-olosuhteissa.

Näyttelyssä on esillä tamperelaisen vertaistukiryhmän akryyliväreillä maalaama hallaharso. Yhteisötaiteessa terapeuttina on taide – ei taiteilija.

Kuvataideopettaja Kati Elimäen lausuma ”jokainen viiva on tärkeä” on merkityksellinen Kanerva Niemelälle. ”Tämä on yksi ohjenuora työssäni”, hän sanoo.

Kanerva Niemelä on päätoiminen yhteisötaiteilija Pirkanmaan Senioripalveluilla Tampereella. Hän on opettanut Sastamalan Opistossa kuvataidetta vuodesta 2006 alkaen. Niemelä opiskelee klassista laulua sekä ohjaa kuoroja ja musiikkiryhmiä. Kuvataiteilijaksi hän valmistui vuonna 2004.

Taiteilija Kanerva Niemelän näyttely Kivi – paperi – sakset Pirunvuoren Kivilinnassa 5.8. saakka. Avoinna päivittäin klo 11-17.