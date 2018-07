Okrassa yli 550 näytteilleasettajaa

Bosse Fagerström / Okra

Maatalousnäyttely Okra on alkanut Oripään lentokentällä. Kysymyksessä on maatalousalan kesän suurin tapahtuma Suomessa.

Okran näyttelyalue on kooltaan 23 hehtaaria. Mukana on näytteilleasettajia 550 ja yrityksiä 1 500.

Esillä ovat muun muassa maatalouden uusimmat koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut. Ohjelmalavalla nähdään paneelikeskusteluita, palkitsemisia ja haastatteluita. Maatalousnäyttelyn avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Lapsiperheille Okra on päivä maalla. Nähtävänä on kotieläimiä, kuten lehmiä, lampaita ja alpakoita. Hevosareenalla on esimerkiksi lännenratsastusnäytöksiä ja keppihevosillekin omat kilpailut. Traktorit ja muut maatalouskoneet kiinnostavat kaikenikäisiä.

Okra-maatalousnäyttely Oripään lentokentällä ke-su 4.-7.7. Avoinna joka päivä klo 9-17. Tervetuloa Okraan!