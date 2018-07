Arja Koski

Romulan Taiteellinen Teatteri esittää Niskavuoren Hetan Sarkia-näyttämöllä Sastamalan Kiikassa. Hella Wuolijoen kirjoittama näytelmä ajankohtainen.

”Hetoja on ollut kaikissa elämissämme ajoissa”, sanoo ohjaaja Kati Juurikka. Kysymys on materialismista ja kasvutarinasta. Näytelmä on ajankohtainen myös siksi, että se nostaa esiin vuoden 1918 tapahtumat.

RTT on yhteisöteatteri. ”Heta tehdään suurella ryhmällä, laajalla ikähaarukalla ja hellällä otteella”, Kati Juurikka kertoo. Mukana on nelisenkymmentä romua lapsista varttuneempiin. Livenä musisoi kansanmusiikkiyhtye Karhukeihäs.

Ekologisuus on RTT:n tekemisessä tärkeä arvo. ”Hetassa on vanhaa, uutta, lainattua ja sinistä”, Kati Juurikka lupaa. Puvustus ja lavastus ovat syntyneet pääasiassa kierrätysmateriaalein.

Nainen on sinnikäs ja kyvykäs tekemään mitä tahansa

RTT:n näyttelijät ovat pohtineet prosessissa suomalaisuutta ja suomalaista naiseutta.

”Suomalaisilla naisilla on voimakastahtoisuutta, tempperamenttia ja lujaa tahtoa”, sanovat kuusikymppinen Pentti ja parikymppinen Jesse. ”Nainen on sinnikäs, kyvykäs tekemään mitä tahansa työtä!” luonnehtivat nelikymppiset Pauli ja Tiina. ”Näytelmä on opettanut kivoja pienempiä yksityiskohtia vanhemman ajan elämisestä, esimerkiksi asumisesta. Koulussa oppii vain historian pääkohtia, nyt on avautunut millaista elämä on voinut olla”, miettii kymmenvuotias Siiri.

Niskavuori-sarjasta RTT on aiemmin esittänyt Niskavuoren nuoren emännän. Siitä on tasan kymmenen vuotta.

RTT: Niskavuoren Heta. Esitykset Sarkia-näyttämöllä pe 6.7. klo 19, su 8.7. klo 14, ti 10.7. klo 19, pe 13.7. klo 19 ja su 15.7. klo 19. Esityksen kesto n. 2 h ja väliaika, kahvio LC Kiikka. Varaukset www.romulantaiteellinenteatteri.com tai p. 045 128 4 127.