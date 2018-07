Uusi perusnäyttely suunnitteilla – Sastamalan seudun museo haluaa kuulla mielipiteitä

Sastamalan seudun museo

Sastamalan seudun museo kartoittaa asiakkaiden ja asukkaiden mielipiteitä kyselyllä. Vastata voi netissä tai paperilla.

Asiakaskyselyllä halutaan koota toiveita Sastamalan seudun museon tulevasta perusnäyttelystä. Tällä hetkellä Tornihuvilassa on esillä vaihtuva näyttely, joka kertoo paikallisten puuleluverstaiden tarinan. Samanaikaisesti on käynnissä tulevan perusnäyttelyn suunnittelu.

Kartoitus on osa Marja-Leena Santasen pro gradua Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä museolle ja museotyölle asetettuja vaatimuksia ja odotuksia näkyviksi, jotta museolla olisi mahdollisuus vastata niihin. Tutkimuksen keskiössä on paikallismuseoiden toimintakentän muuttuminen ja siinä ilmenevien haasteiden esiin tuominen. Kyselyn aineisto ja tulokset kuvaavat sitä, millaisia palveluja museon asiakkaat toivovat ja odottavat.

Asiakaskysely on avoinna 6. elokuuta saakka netissä ja paperiversion voi täyttää Tornihuvilan infopisteessä.