Sastamala Gregoriana soi Venetsian loistoa

Sastamala Gregoriana

Vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana vie yleisönsä Venetsian loistoon.

Tapahtumia viikon aikana on yhteensä kahdeksan. Avajaiskonsertti on Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa. Siinä esiintyy Le Miroir de Musique, joka on erikoistunut myöhäiskeskiajan ja renessanssin musiikkiin. Konserteista viisi järjestetään Sastamalan Pyhän Marian kirkossa. Lisäksi tapahtuu Tyrvään Pappilassa.

Sastamala Gregorianaan on yksittäisten lippujen lisäksi saatavana kahdenlaista festivaalipassia. Toiseen sisältyvät maksulliset konsertit ja toiseen niiden lisäksi myös illallinen ja päivällinen. Konserteista yhteen on vapaa pääsy.

Festivaalin info on Tyrvään Pappilan lähellä kivinavetassa. Siellä voi samalla tutustua Osmo Rauhalan näyttelyyn.

Tuttuun tapaan vanhan musiikin festivaali huipentuu kansainvälisen Mestarikurssin päätöskonserttiin.

Konserttisarja

Pe 20.7. klo 18 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko (maksullinen)

Venetsia 1428

Le Miroir de Musique, johtaa Baptiste Romain

Konsertin jälkeen klo 20.30 illallinen Tyrvään Pappilassa

La 21.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko (maksullinen)

Viva Vivaldi!

Solisteina Anu Mattila, Ansy Boothroyd, Teppo Lampela ja Corina Marti

Sastamala Gregoriana barokkiorkesteri, Kamarikuoro Utopia

johtaa Michael Fields

Ennen konserttia klo 17 päivällinen Sastamalan Wanhassa Pappilassa

Su 22.7. klo 11 Tyrvään Pappila (maksullinen)

Venetian Gondola Songs ja Pappilan brunssi

Michael Fields ja Roberto Balconi

Su 22.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko (maksullinen)

”Lacrime”, Ferrarasta Venetsiaan

Concerto di Margherita

Ti 24.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko (maksullinen)

Sodassa ja Rakkaudessa – In War and Love

Giardino Novo

Espoon Barokki

Ke 25.7. klo 18 Tyrvään Pappila (vapaa pääsy)

Venetsialainen kattaus

Pormestarin sinkit ja pasuunat

Keskiaikaiset pidot (maksullinen) kesäravintolassa klo 19.30

To 26.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko (maksullinen)

Sposalizio del mare / Marriage of the Sea / Meren häät

Barocco Boreale

Lauluyhtye Versio

Johtaa Jean Tubéry

Pe 27.7. klo 19 Sastamalan Pyhän Marian kirkko (maksullinen)

Laulun laineilla

Kansainvälisen Mestarikurssin päätöskonsertti