Varkaita huonekaluliikkeessä Kokemäellä – Poliisi pyytää havaintoja

Kokemäellä Huonekaluliike Timo Ylisen takapihalle Tulkkilantiellä murtauduttiin torstaina aamuyöllä. Poliisi pyytää vihjeitä.

Varkaat veivät puutarhakalusteita. Niiden kuljettamista varten oli anastettu myös iso peräkärry, jonka rekisteritunnus on PNH-835. Peräkärry on tavallista kuomuperäkärryä isompi. Se on pressulla katettu ja väriltään harmaasävyinen. Kärryn sivussa pressussa lukee sinisillä kirjaimilla ”Huonekaluliike Timo Ylinen”.

Poliisi pyytää havaintoja peräkärryn ja henkilöauton sekä ihmisten liikkeistä Tulkkilassa torstaina aamuneljän ja -kuuden välillä. Tiedot pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen tutkinta.kokemaki@poliisi.fi.