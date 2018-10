Säkylä palkittiin yrittäjäaktiivisuudesta

Satakunnan Yrittäjät on valinnut Säkylän Vuoden Yrittäjäaktiiviseksi kunnaksi. Kunta on kulkenut isoin harppauksin yrittäjäystävällisempään suuntaan.

”Säkylän positiivinen kehitys ja panostus kunnan yrityksiin näkyy myös ulospäin”, kertoo valinnan perusteluista Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen. Kunta palkittiin viime vuonna Vuoden yrittäjyysteko -kunniakirjalla. Tänä vuonna elinkeinopoliittisessa mittaristossa Säkylällä oli valtakunnallisesti suurin kasvu tuloksissa.

Säännöllinen ja aktiivinen yhteydenpito yrittäjiin on Säkylässä kasvanut ja kehittynyt merkittävästi. Elinkeinotiimi on toimiva. Lisäksi kunnassa on laadittu yrittäjyyssuunnitelma.

Elinkeinopoliittisen mittariston vastaukset käydään Säkylässä laajasti läpi monella tasolla. Tuloksia peilataan omaan toimintaan. ”Kehittämiskohteita pohditaan ja mittaristoa analysoidaan tulevaisuutta silmällä pitäen”, kuvaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen Säkylän kehittämistyötä.

Tänä vuonna Säkylä on perustanut merkittävän yritysalueen. Siellä on jo kaksi yritystä aloittanut toimintansa. Kunnan yrityspalveluihin on palkattu uusi liiketoimintajohtaja, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä yrittäjien ja yrityksien suuntaan.

Esiin myös muita vahvoja yrittäjäaktiivisia ja yhteistyöhön entisestään panostavia kuntia. Kunniakirjoilla palkittiin Huittinen ja Eurajoki.