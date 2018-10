Kokemäki vuokrasi riippusillan yhdistykselle – Malli myös Keikyään?

Säpilän riippusillan tilanne on herättänyt keskustelua Kokemäellä. Se jouduttiin sulkemaan liikenteeltä turvallisuussyistä alkuvuodesta 2017. Kaupunginhallitus päätti nyt vuokrata riippusillan yhdistykselle.

Raition Kyläyhdistyksen tavoitteena on kunnostaa Säpilän riippusilta käyttökuntoiseksi. Kustannuksia on määrä kattaa osittain talkootyön ja varainkeruun avulla. Hankkeeseen on selvitetty myös mahdollisuutta hakea Leader-tukea. Vuokrasopimus tarvitaan tämän vuoksi.

Säpilän riippusilta on puukantinen. Se valmistui 1950-luvulla.

Sastamalassa pohditaan parhaillaan Keikyän riippusillan kunnostamista. Silta on pikaisesti remontin tarpeessa, jotta sen käyttö voi jatkua.