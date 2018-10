Pienoismallirakentaja Eero Kumanto ehdolla Taito-Finlandian saajaksi

Taito-Finlandia

Kansainvälisen uran pienoismalleista luonut sastamalalainen Eero Kumanto on ehdolla Taito-Finlandian saajaksi. Voittajan valitsee Anu Pentik.

Taidon ja taiteen rajapinnoilla liikkuva Eero Kumanto on kehittänyt pienoismallityöskentelyn omintakeiseksi taidekäsityöksi. Hän on luonut alalla kansainvälisen uran. Eero Kumannon koulutustausta on taide- ja käsityöpainotteinen. Hän on työskennellyt pitkään teollisen muotoilun parissa. Nykyisin Eero Kumanto on yksityisyrittäjä graafisen suunnittelun, taiteen ja pienoismallien parissa.

”On kunnia päästä valitsemaan tämän vuoden Taito-Finlandian voittaja. Itse olen elävä esimerkki käsityöharrastajasta, josta on kehittynyt taideteollisuusalan yrittäjä ja keramiikkataiteilija. Siksi kunnioitan ja arvostan kädentaitoja”, sanoo Anu Pentik.

Taito-Finlandian palkintosumma on 5 000 euroa. Finalisteja on yhteensä viisi. Voittaja julkistetaan Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella 16. marraskuuta.

Eero Kumannon pienoismalleja on nähtävänä muun muassa Facebook ja Instagramissa.