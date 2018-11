10-vuotias Sastamala juhlii tapahtumin ja valoin

Sastamalan kaupunki täyttää kymmenen vuotta. Juhlavuotta varten on perustettu toimikunta, joka heittää haasteen kaikille paikallisille toimijoille.

”Toimikunnassa päällimmäisenä on ollut ajatus, että vuosi on yhteistyöllä rakennettu, koko kaupungin yhteinen juhlavuosi. Haastammekin nyt kaikki sastamalalaiset järjestöt, yhdistykset, yritykset ynnä muut toimijat miettimään, miten voisivat juhlistaa kaupungin 10-vuotisjuhlavuotta”, kertoo juhlavuoden toimikunnan sihteeri, kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula. ”Haaveena ja toiveena on, että eri puolilla kaupunkia tapahtuisi koko vuoden ajan. Juhlavuoden ohjelmaa voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, näyttelyt ja konsertit”, hän vinkkaa.

Muutamat kaupungin tahot ovat jo kertoneet juhlavuoden suunnitelmistaan. Sastamalan Opisto järjestää kymmenen luennon sarjan ja kulttuuripalvelut kokoaa Jaatsille kesäksi taidenäyttelyn kaupungin omista kokoelmista. Kulttuurin, matkailun ja markkinoinnin yhteinen kaupunkisuunnistus tutustuttaa Sastamalan alueen matkailu- ja harrastusmahdollisuuksiin.

Juhlavuoden pääpäivä 10. lokakuuta

Erityiseksi juhlapäiväksi on nostettu torstai 10. lokakuuta. Kyseiselle päivämäärälle on useampiakin perusteluja.

”10. lokakuuta on Suomalaisen kirjallisuuden päivä eli Suomen Kirjapääkaupungille sangen sopiva juhlapäivä. Lisäksi päivämäärä muistuttelee kymmenen vuoden taipaleesta”, Päivi Mäki-Kerttula sanoo.

Jo tällä hetkellä on tiedossa, että muun muassa kaupungin eri yksiköt avaavat ovensa yleisölle 10. lokakuuta. Lisäksi kaupunki juhlavalaistaan samasta päivästä lähtien. Myös valaistuksen suhteen toivotaan eri toimijoiden yhteistyötä.

”Juhlavalaistus syntyy, kun mahdollisimman monet toimijat ja yksityishenkilötkin osallistuvat valaisemiseen omien resurssiensa puitteissa”, valottaa Päivi Mäki-Kerttula.

Näkyvyyttä sastamalalaisten syksyyn tuovat juhlavuoden kunniaksi jaettavat heijastimet.

Juhlavuoden tapahtumat kootaan oman tunnuksen alle

Sastamalan juhlavuodella on oma tunnus, joka näkyy juhlavuoden viestinnässä. Myös muiden kuin kaupungin toimijoiden toivotaan käyttävän tunnusta, kun kyse on juhlavuoteen liittyvästä toiminnasta.

Juhlavuotta varten perustetaan oma nettisivusto. Sinne tehdään muun muassa koonti juhlavuoden tapahtumista. Lisänäkyvyyttä omille tilaisuuksille saa viemällä ne Visit Sastamalan tapahtumakalenteriin.

Tapahtumia nostetaan näkyviin esimerkiksi kaupungin somekanavissa. Juhlavuoden yhteydessä käytetään aihetunnistetta #Sastamala10.