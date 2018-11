Sastamala nuiji talousarvion sopuisasti kokoon

Valtuusto istui Sastamalassa talousarvion harvinaisen nopeasti ja yksimielisesti. Monilta vuosilta tuttuja soraääniä ja pitkiä monologeja ei kuultu.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vihreiden esityksen yhden koulupsykologin vakanssin lisäämisestä. Koulupsykologeja on syyslukukaudesta alkaen kolme. Tarve on tunnistettu laajasti. Esityksen teki Antti Lepistö. Kustannusvaikutus on ensi vuonna noin 24 300 euroa, mikä voidaan rahoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vähenevinä kustannuksina.

Talousarvion valmistelua kiitettiin monella suulla. ”Positiivisena erityishuomiona haluan nostaa esiin, ettei talousarvio sisällä heikennyksiä palveluihin”, sanoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Jokinen (sd.).

”Talousarvio on hyvin laadittu. Painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret”, totesi Arto Satonen (kok.).

Katariina Siuronen (ps.) nosti esiin kaupungin hyvän työllisyysasteen. ”Voimme katsoa työllisyydenhoidon olevan esimerkillistä”, hän totesi.

Ryhmäpuheenvuorot olivat hyvin yksimielisiä ja yhteistyötä korostavia.