Huittinen tarkastaa kiinteistöjen verotustiedot ja rakennusluvat

Samuli Kinnari

Kiinteistöveroihin Huittisten valtuusto teki joitakin korotuksia.

Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on jatkossa 2,00, kun se on tänä vuonna ollut 1,00. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on 3,1, nykyisin 2,71. Uutena määrättiin rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 6,00.

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 säilyvät ennallaan, samoin yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveron nollaprosentti.

Kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti äänin 23-4. Ilkka Riuttamäki (ps.) olisi vastaesityksessä pitänyt kiinteistöveroprosentit kuluvan vuoden tasolla.

Yksimielisesti valtuusto hyväksyi Hannu Haapasalon (kesk.) tekemän ponnen, jonka mukaan kaikki kaupungin alueella sijaitsevat kiinteistöt käydään läpi sekä tarkistetaan niiden verotustiedot ja rakennusluvat.