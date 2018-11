Lauhan lähiruokafestivaali palkittiin Vuoden kylätekona

Reijo Siltala

Huittisissa järjestettävä Lauhan lähiruokafestivaali on valittu Vuoden kyläteoksi. Tapahtuma veti huikeat noin 5 000 kävijää.

Lähiruokafestivaalin yleisömäärä on poikkeuksellisen suuri kylätapahtumalle. Tunnustuksen saajasta päättäneen SataKylien hallituksen mukaan se kertoo osaltaan aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Ilmaista non-stop-kuljetusta kaupungin keskustasta kiiteltiin nerokkaaksi houkuttimeksi.

Perustelujen mukaan Lauhan Maamiesseura on osoittanut suurta rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta alkaessaan järjestää täysin uudenlaista, modernia ja raikasta tapahtumaa. Näin on erinomaisesti nostettu maaseudun, kylätoiminnan sekä lähiruuan tunnettuutta ja arvostusta. Pienellä kylällä pidetty tapahtuma on yhdistänyt kyläläisiä ja monia mukana olleita paikkakunnan yhdistyksiä.

Lauhan Maamiesseura sai palkinnoksi 500 euroa. Tunnustus julkistettiin SataKylien syyskokouksessa.