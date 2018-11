Pirkko Esko seurakuntavaalien äänikuningatar Sastamalassa

Sastamalan seurakunta

Sastamalassa seurakuntavaaleissa eniten ääniä keräsi kokoomuksen Pirkko Esko. Hän sai 170 ääntä. Toiseksi suurin potti oli keskustan Suvi Sianojan 149 ääntä.

Vammalalainen Pirkko Esko on nykyisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra. Sammaljokelainen Suvi Sianoja on kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Myös kolme muuta ehdokasta kokosi yli sata ääntä. He ovat keskustan Pentti Rantanen Keikyästä (136 ääntä), kokoomuksen Markus Alajoki Kiikoisista (124 ääntä) ja kokoomuksen Maritta Laiho Nuupalasta (101 ääntä).

Markus Alajoki on uusi läpimenijä. Hän on 18-vuotias ja oli seurakuntavaalien ehdokkaista nuorin Sastamalassa. Myös Maritta Laiho valittiin uutena.

Kirkko kaikille -listan korkein oli Lassi Ketolan Pohjalasta äänimäärä 81. Hänet valittiin uutena. Sosialidemokraattien listalla Sirpa Keskinen on kärjessä 77 äänellä.

Virallisissa ehdokaslistoissa ja tuloksissa eivät näy mahdolliset ehdokkaiden sitoutumattomuudet.

Sastamalan seurakunnan tulokset