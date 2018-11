Sastamalassa ja Huittisissa äänestysinto hiipui

Seurakuntavaaleissa Sastamalassa ja Huittisissa äänestettiin laiskemmin kuin viimeksi. Kehitys on sama valtakunnallisesti.

Äänestysprosentiksi kirjattiin Sastamalan seurakunnassa 19,1. Neljä vuotta sitten se oli 22,6.

Huittisissa äänioikeutetuista uurnilla kävi 15,8 prosenttia. Viimeksi osuus oli 21,5 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan seurakuntavaalien äänestysprosentti koko maan tasolla on jäämässä viime kerrasta. Kirkkovaltuustoihin valituista luottamushenkilöistä noin puolet on uusia. Alle 30-vuotiaiden osuus pieneni hieman viime kerrasta. Naisten osuus kasvoi vähän, naisia on läpi menneistä yli puolet.