Pirkanmaalla ja Satakunnassa kummassakin kuusi kuntaa kiristi tuloverotusta

Kunnallisvero nousee ensi vuonna 480 000 suomalaisella. Yhteensä 46 kuntaa on päättänyt nostaa tuloveroprosenttiaan.

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti on jatkossa 22,50. Sitä peritään useassa kunnassa, muun muassa Pohjois-Satakunnassa Honkajoella ja Jämijärvellä. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,88 ja se nousee 0,04 prosenttiyksikköä kuluvasta vuodesta.

”Tänä vuonna kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi etenkin siksi, että kuntien verotulot ovat kääntyneet laskuun. Tilanteen huomioiden nostajien määrä on maltillinen ja kertoo siitä, että kuntalaisten kukkarolle meneminen on viimesijainen keino talouden tasapainottamiseen”, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Tyypillisin korotus on ensi vuodelle 0,50 prosenttiyksikköä. Suurin korotus on 1,50 prosenttiyksikköä, mikä päätetiin Oripäässä.

Ensi vuonna 180 kunnalla veroprosentti on 21,00 tai enemmän, mikä on kriisikuntakriteeristön raja-arvo. Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnissa molemmissa kuusi kuntaa korotti kunnallisveroa.