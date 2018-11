Sastamalalainen Marija Wallden auttaa eläimiä – Vastaa yli 1 000 puheluun vuodessa

Tuija Palonen

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on myöntänyt linnustonsuojelupalkinnon sastamalalaiselle Marija Walldenille. Hän on luonnonvaraisten eläinten hoitaja.

Arvionsa mukaan Marija Wallden vastaa vuosittain yli tuhanteen puheluun. Hän antaa auliisti neuvoja lintujen ja muiden eläinten auttamisessa. Wallden on tavoitettavissa päivittäin. Hänellä on joka vuosi runsaat kaksisataa hoidokkia.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys haluaa linnustonsuojelupalkinnollaan korostaa hädässä olevien lintujen ja eläinten auttamisen tärkeyttä. Lainsäädännössä edellytetään, että loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä on autettava. Kuitenkin hoitoloita on maassamme valitettavan vähän. Auttaminen perustuu suuresti vapaaehtoisuuteen, mikä on erityisen arvokasta työtä.

Linnustonsuojelupalkinnon saaja ei voi olla Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäsen palkinnon myöntämishetkellä.